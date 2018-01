Mais brasileiros na internet - Link - Estadão

O acesso à internet cresceu no Brasil entre o último trimestre de 2009 de o fim do ano passado, e o País atingiu os 73,9 milhões de pessoas conectadas à rede. São esses os dados da última pesquisa do instituto Ibope Nielsen, divulgada nesta sexta-feira, 18, que considerou apenas brasileiros com mais de 16 anos e levou em conta diversos ambientes de acesso: residências, trabalho, lan houses, escolas e outros. O crescimento no ano estudado foi de 9,6% — no final de 2009 eram 67,5 milhões os brasileiros que se tinham acesso à internet.

Os ambientes de acesso que mais contribuíram com esse crescimento foram o domiciliar e o de trabalho. Em fevereiro deste ano, pelo menos 56 milhões de pessoas acessam a rede por um desses dois ambientes, um aumento de 19,2% em realação ao mesmo mês do ano passado.

Desses 56 milhões, 74% (41,4 milhões) foram usuários ativos durante o mês passado. Esse número representa uma diminuição de 3,3% em relação a janeiro deste ano, mas um crescimento de 12,7% se for comparado com fevereiro de 2010.

Em um ano (de fevereiro de 2010 para fevereiro deste ano), a quantidade de pessoas que moram em residências com acesso à internet cresceu 24%, chegando a 52,8 milhões.

O tempo de uso do computador também cresceu. De janeiro para fevereiro, houve um crescimento de 0,8%, chegando a 62 horas, 19 minutos e 38 segundos.