Mais brasileiros na internet - Link - Estadão

A internet brasileira não para de crescer e se mostra, cada vez mais, um mercado promissor. O número de usuários ativos no País chegou a 37,3 milhões em maio, um crescimento de 1,8% em relação a abril. Os dados são de uma pesquisa feita pela Ibope Nielsen Online, empresa especializada em medir o comportamento de usuários da internet, que considerou o uso da rede nas residências e no trabalho.

Levando em conta também o acesso feito a partir de escolas, lan-houses e bibliotecas por maiores de 16 anos, a quantidade de usuários únicos chegou a um total de aproximadamente 67,5 milhões no último trimestre do ano passado. O tempo que os brasileiros passam em frente à tela do computador, no entanto, diminui em 4,2% de abril para maio.

O estudo ainda analisa o tipo de conteúdo mais buscado na rede. José Calazans, analista de mídia do IBOPE Nielsen, diz que, nos últimos três meses, “o fluxo de audiência de microblogs para serviços de mapas e localização cresceu no Brasil”. Os sites que contam com geolocalização e consultas a mapas alcançaram os 17,3 milhões de usuários únicos em maio – no mesmo período do ano passado foram registrados apenas 6 milhões.

