Mais da metade do tráfego da TIM se dá em aparelhos 4G - Link - Estadão

Estadão Previsão da consultoria é de que pelo menos 40 milhões de smartphones sejam vendidos no País este ano

Leia mais Em meio a caos de recall, Samsung encerra produção do Galaxy Note 7

O tráfego de dados móveis na TIM Brasil em smartphones com tecnologia 4G vem superando o tráfego originado nos dispositivos 3G desde agosto. Hoje, 54% do tráfego de dados móveis ocorre em aparelhos 4G, disse nesta segunda-feira, 17, o diretor de tecnologia da operadora, Leonardo Capdeville, durante a Futurecom, feira que apresenta as últimas novidades do setor.

“Na Arena Olímpica, no Rio de Janeiro, 70% das conexões foram 4G. Foi isso que ajudou a gente a passar uma qualidade adequada”, disse, referindo-se ao uso intenso de tráfego de fotos, vídeos e mensagens pelos turistas que compareceram à Olimpíada do Rio.

Apesar da demanda relevante dos clientes, a companhia ainda não consegue atender todas as conexões em 4G, pois as redes que usam essa tecnologia ainda estão sendo construídas e ampliadas no País com a abertura gradual da faixa de 700 Mhz para as empresas.

Assim, muitos clientes trafegam nas redes 3G, ainda que seu aparelho tenha tecnologia superior. “Ainda não conseguimos capturar todo esse potencial. Esse dado (54%) é um potencial do tráfego gerado pela TIM em dispositivos 4G, dos quais consigo capturar 35%. Se a rede 4G já estivesse usando a rede de 700 Mhz, teríamos (capturado) esses 54%”, explicou.

Cobertura. Capdeville reiterou a meta da TIM de expandir a cobertura 4G dos atuais 470 municípios para 1.000 até o fim do ano. Para 2017, a meta é chegar a 2 mil localidades.

A expansão da rede 4G está condicionada à migração da TV analógica, que atualmente ocupa a faixa de 700 Mhz.

Conforme cronograma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), mais de 500 municípios terão essa faixa disponível para o tráfego de dados das operadoras de telecomunicações ainda este ano. O desligamento da TV analógica nos arredores de Brasília para a semana que vem.