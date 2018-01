Mais de 1 bilhão no Facebook em agosto - Link - Estadão

Segundo projeção, um em cada sete habitantes da Terra estará na rede social; Brasil e Índia alavancam crescimento

SÃO PAULO – Se o Facebook mantiver o atual ritmo de crescimento, a rede social ultrapassará o número de 1 bilhão de usuários em agosto. E os principais países a alavancar o crescimento serão Índia e Brasil, além de outras nações em desenvolvimento.

—-

A rede social tinha 800 milhões de usuários em setembro. Falta pouco, portanto, para que um em cada sete terráqueos tenha um perfil no Facebook.

Gregory Lyons, analista-sênior da iCrossing, usou uma regressão linear de 2008 até o final do ano passado para projetar o crescimento do site em 2012, como mostrado no gráfico abaixo.

Há alguns poréns. Segundo Lyons, o Facebook diminuiu o ritmo ou até parou de crescer nos EUA e na Europa. O crescimento estará concentrado nos países em desenvolvimento. “Com apenas 3% da população da Índia no Facebook e 16% do Brasil (comparando a 4¨% dos EUA e 47% da população no Reino Unido), países como estes irão claramente contribuir para o crescimento do Facebook”, a afirmou o analista.