Mais de 1 milhão de downloads por dia - Link - Estadão

??? ‘Angry Birds’ chega à marca do milhão por dia ao mesmo tempo que sua desenvolvedora consolida planos de abrir capital na bolsa

SÃO PAULO – O Angry Birds atingiu a marca de mais de 1 milhão de downloads por dia. O anúncio foi feito por Peter Vesterbacka, CEO da Rovio, empresa desenvolvedora do game, durante a conferência Mobile 2.0 Europe openIDEAS, apenas dois dias depois de o próprio Peter ter dito ao site TechCrunch que o jogo havia chegado aos 250 milhões de downloads no geral.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Essa notícia deve agradar especialmente os investidores da desenvolvedora, que tem planos de abrir seu capital na bolsa depois de uma rodada de financiamento que levantou certa de US$ 42 milhões.

Sobre o entretenimento móvel, Peter afirmou que esse mercado deve “se tornar maior que qualquer outro”. A marca Angry Birds, totalmente baseada no mundo mobile, está fazendo sucesso também no mundo analógico, com o lançamento de jogos de tabuleiro pela Mattel, e pretende lançar uma versão para consoles.