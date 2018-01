Mais de 1 milhão de Kindles por semana - Link - Estadão

Nas constas da Amzon estão inclusos os Kindles tradicionais e os tablets modelo Fire

LEGENDA

A Amazon.com afirmou nesta quinta-feira, 15, que vendeu mais de 1 milhão de dispositivos Kindle em uma semana, em um anúncio incomum da maior varejista da internet, que vem na esteira de algumas resenhas negativas sobre seu novo tablet Kindle Fire.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A Amazon disse que os consumidores estão comprando “bem mais” de um milhão de Kindles por semana. Este nível de vendas ocorreu em três semana ininterruptas, adicionou em comunicado.

O número de vendas inclui o tablet Kindle Fire e todas as versões do leitor eletrônico Kindle. A companhia não revelou os números do tablet Kindle separadamente.

Entretanto, o executivo da Amazon, Dave Limp, afirmou que as vendas do Kindle Fire aumentaram semana após semana para cada uma das três semanas.

A Amazon afirmou anteriormente que nunca tinha alcançado este patamar de vendas, de acordo com uma porta-voz.

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• Amazon chega ao Brasil com serviço na nuvem

• Kindle Fire bombou na ‘Black Friday’

• Amazon estende prazo para pedidos do Natal

• Amazon pode lançar smartphone no fim de 2012