Mais de 400 milhões no Facebook - Link - Estadão

O Facebook está realizando, em São Francisco, a F8, sua conferência anual para desenvolvedores e empresários. Nesta quarta-feira, 21, o CEO Mark Zuckerberg anunciou que o site ultrapassou os 400 milhões de usuários e não dá sinais de enfraquecimento. Segundo ele, o Facebook cresce mais rápido do que nunca e está se preparando para um “futuro onde tudo pode ser social e mais personalizado”. Também foram lançada a Open Graph, uma plataforma vai facilitar o compartilhamento de conteúdo por meio de sites externos.

500 milhões de usuários

De acordo com o comScore, empresa especializada em medições no mundo digital, o Facebook está, na verdade, perto de atingir 500 milhões de usuários únicos por mês. Segundo a empresa, a rede social teve aproximadamente 484 milhões de visitas em todo o mundo em março – 64% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Esse número difere da quatidade oficial de usuários cadastrados no Facebook – que na última atualização, em fevereiro deste ano, era de 400 milhões – porque o comScore considera todos os visitantes únicos, que não precisam ser necessariamente usuários cadastrados. Espera-se que o número oficial seja atualizado para 450 milhões ou mais ainda nesta quarta na F8.

Gostar

Agora, ninguém mais torna-se fã de uma página, mas gosta dela. Para receber as atualizações de uma de uma fan page, como a do Link, na sua timeline, você deve clicar no botão “Like”.

Essa mundança de verbo é minúscula se comparada à mudança que a nova plataforma (responsável pela implementação do botão gostar) lançada pelo Facebook vai trazer. A Open Graph vai facilitar – e muito – o compartilhamento de conteúdos vindos de outros sites.

Uma afirmação de Zuckerberg define bem o que vem por aí: “Isso é um passo realmente significante para o Facebook. Pela primeira vez, o que for marcado com ‘gostar’ e os interesses do meu perfil serão linkados com páginas externas ao Facebook”.

Com a novidade, os usuários poderão clicar em um único botão (Like) ao lado de matérias e postar essa informação em seu perfil do Facebook acompanhadas de um comentário. Essa função é mais prática e intuitiva do que os já conhecidos botões de compartilhamento. Os sites de conteúdo, por sua vez, poderão exibir o que está sendo falado sobre eles dentro da rede social.

Uma vez logado no Facebook, os usuários que estiverem visitando outros sites poderão ter acesso ao que seus amigos gostaram e aos comentários deles sobre o conteúdo daquela página. Os plugins da plataforma também farão com que seja fácil para os sites parceiros incorporarem função gostar do Facebook às suas páginas.

A Open Graph vai espalhar o botão gostar pela internet e permitir que informações sobre os usuários sejam agregadas fora do ambiente do Facebook. Por exemplo, ao clicar em gostar em uma página no Internet Movie Database (IMDb), o vídeo irá ser automaticamente adicionado aos vídeos preferidos do usuário no Facebook. Ao gostar do perfil de um atleta no site da ESPN poderá permitir que a rede te envie, futuramente, novidades sobre ele na sua página do Facebook.

A plataforma substitui o Facebook Connect – sistema usado pelos botões de compartilhamento -, mas, com a Open Graph, os provedores de conteúdo terão o direito de manter dados que os usuários definiram como públicos por 24 horas.

Zuckerberg afirmou que o botão gostar será apertado mais de 1 bilhão de vezes apenas nas primeiras 24 horas após seu lançamento. E ele não fala isso sem razão. O Facebook anunciou parcerias com grandes sites, como The New York Times, Yelp, CNN e ESPN, que, a partir de agora, possuirão os botões integrados para a rede social.

O desenvolvedor Bret Taylor, que lidera o desenvolvimento da plataforma do site, anunciou que os usuários do Facebook estão compartilhando mais de 25 bilhões de coisas por mês. Com o botão gostar, as novas funções e as novas parcerias, esse número deve subir. Se são esperados 1 bilhão de “likes” somente para esta quarta e esse ritmo for mantido, serão 30 bilhões de cliques no botão de gostar em apenas um mês – e esse número não conta nenhuma outra forma de compartilhamento do site.