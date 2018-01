Mais de um terço da Câmara está no Twitter - Link - Estadão

De acordo com a contagem oficial da secretaria de comunicação da Câmara dos Deputados, divulgada hoje, 179 deputados federais oficialmente mantêm perfis atualizados no Twitter. Isso significa que 35% da Câmara já têm Twitter. O número mais que dobrou desde o último levantamento oficial, em julho, quando foram contados 74 deputados.

O Twitter é visto no Congresso como a plataforma que ajudou a eleger Obama na presidência dos EUA e, com as eleições de 2010 se aproximando, muitos já usam os perfis para tentar manter uma comunicação mais direta com o eleitorado presente na internet.

O PT é o partido que têm mais perfis. Quase metade da bancada, 47% ou 37 deputados petistas, têm Twitter. Em seguida vem o DEM com 31 deputados (54% dos representantes), PSDB com 23, PMDB com 18, PP com 13 e PSB com 12.

Segundo o levantamento da secretaria, proporcionalmente o Centro-Oeste é a região mais representada no Twitter, com 44% dos deputados da região têm Twitter. O Sul aparece em segundo, com 40,3%. Porém, São Paulo é o Estado que mais têm deputados no site. Trinta e três parlamentares do Estado têm perfis.

Os nomes de todos os deputados que estão no Twitter podem ser encontrados no perfil oficial da Câmara, em @CamaraDeputados, lançado hoje.