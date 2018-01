Mais detalhes da nova sede da Apple - Link - Estadão

Empresa construirá prédio para 12 mil funcionários em Cupertino; projeto de auditório mudou

SÃO PAULO – Exatamente um ano após Steve Jobs ir ao Conselho Municipal de Cupertino, na Califórnia, pedir “ok” para a ampliação da sede da Apple, o site do conselho divulgou nesta quinta-feira, 7, novas imagens do projeto. Chamada de Campus 2, a sede mais parece uma espaçonave aterrissada em pleno Vale do Silício.

As plantas constam do quarto lote de arquivos enviados pela Apple aos parlamentares e dão mais detalhes do projeto. Não há diferenças marcantes entre este o terceiro lote, submetido em março, diz o site TechCrunch. Os arquivos tiveram o visual mais bem trabalhado e o nível de renderização das imagens mudou, mostrando que a empresa refinou a proposta do auditório da nova sede.

Na revisão anterior, o auditório parecia ficar em um larga sala circular conectada a outro espaço circular desenhado para a apresentação de produtos. Veja:

Na nova versão, o auditório aparece em um cômodo retangular no segundo subsolo da construção:

Se tudo correr de acordo com a programação, a Apple mudará para o novo prédio em 2015, embora planeje manter o Infinite Loop, atual sede, como seu QG. No entanto, ainda não há previsão de quando as obras começam. “Não há dúvidas de que o Campus 2 da Apple proporcionará uma visão espetacular quando estiver pronto”, afirma o TechCrunch.

O terreno de 98 hectares onde ficará o Campus 2 foi em parte comprado da HP, empresa em que Jobs estagiou aos 13 anos, e lá será erguida uma estrutura “muito parecida com uma nave espacial estacionada”, nas palavras dele, com capacidade para 12 mil pessoas. “Parece estranho, 12 mil pessoas em um prédio só. Mas esses complexos com um monte de prédios ficam entediantes muito rapidamente. Nós gostaríamos de fazer algo melhor.”

As imagens, projetadas enquanto Jobs falava, mostravam uma construção em círculo, parecida com um estádio, e um espaço livre no centro. O prédio ocupa 20% da área total do terreno e o restante deve ser arborizado. Jobs, apoiado no discurso sustentável, ressaltou que 2.300 árvores serão plantadas.

No fim da apresentação, os membros do conselho da cidade fizeram perguntas. Um deles, uma mulher, questionou o que a cidade ganha em troca. Com gentileza, Jobs lembrou que a Apple é o maior contribuinte do município. Ela então pediu Wi-Fi grátis em Cupertino. Jobs respondeu que, se a Apple fosse isenta de impostos, ficaria feliz em prover internet para a cidade toda. Outro sugeriu iPads para todos. E o prefeito reivindicou uma Apple Store. Os pedidos eram intercalados a elogios. Jobs agradecia com modéstia típica: “Obrigado. Eu acho que temos a chance de construir o melhor prédio comercial do mundo e eu acho que estudantes de arquitetura do mundo inteiro virão visitá-lo.”

Veja o vídeo da apresentação do primeiro projeto por Steve Jobs (junho/2011)