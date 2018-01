Mais dez anos de Windows XP - Link - Estadão

O Windows 7 veio para redimir a Microsoft do extremamente criticado Vista. O novo sistema operacional da empresa foi recebido com elogios de público e imprensa. Mas há muita gente (mesmo) que ainda não dá o braço a torcer: a Microsoft anunciou na segunda-feira, 12, que cerca de 75% dos computadores usados para trabalho rodam em Windows XP e por isso ela estendeu o tempo de vida do software para até 2020.

Lançado no dia 21 de outubro de 2001, o Windows XP parece que ainda ficará um bom nos computadores do mundo antes de ser aposentado. “O setor de negócios pode continuar comprando novos computadores e usando tanto o XP quanto o Vista, até o momento em que se sentirem preparados para migrar para o Windows 7”.

Via Engadget