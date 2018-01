Mais publicidade no Twitter - Link - Estadão

Último espaço ainda livre de publicidade, linha de atualizações exibirá ‘tweets promovidos’ de empresas parceiras

SÃO PAULO – O Twitter anunciou nesta quinta-feira, 28, que tweets promovidos aparecerão na linha de atualização dos usuários do aplicativo web. Os espaços publicitários pagos por empresas já lotavam o espaço dos trending topics, o campo de buscas e a ferramenta de indicação de contatos (Who to follow).

As mensagens aparecerão apenas para quem já segue as empresas no serviço, e serão veiculadas apenas na versão web do Twitter. Não caberá ao usuário desativá-las. Veja como elas apareção na timeline:

O programa Promoted Tweets já funciona desde abril do ano passado, aproximando o Twitter de anunciantes interessados em seu público. O blog All Things Digital, do Wall Street Journal, teve acesso a um slide usado pelos representantes do site de microblogging para explicar a estratégia para esses parceiros:

O Twitter afirmou em um post no seu blog oficial que o programa ainda está em testes e que “não pode garantir que as mensagens dos anunciantes chegue sempre aos seus seguidores”, já que “só uma certa quantidade de tweets promovidos serão enviados por esses sistema”.