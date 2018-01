Mais smartphones - Link - Estadão

Com diversos lançamentos de aparelhos e novas versões de sistemas operacionais, o terceiro trimestre deste ano apresentou alta de 89,5% nas vendas mundiais de smartphones em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com a International Data Corporation (IDC), as fabricantes enviaram um total de 81,1 milhões de unidades para os revendedores de smartphones em todo o globo, um crescimento de 89,5% se comparados aos 42,8 milhões de unidades enviadas durante o terceiro trimestre de 2009. Até setembro deste ano, os fabricantes enviaram um total de 200,6 milhões de unidades, 67,6% a mais que os 199,6 milhões de unidades dos três primeiros trimestres do ano passado.

Esse crescimento, segundo Ramon Llamas, analista sênior de pesquisa da IDC, indica o aumento da demanda mundial por smartphones e a habilidade dos fabricantes em atendê-la. Em nota à imprensa, Llamas afirmou que “o plano dos vendedores de enfatizar os smartphones em seus portfólios para manter a demanda em alta resultou em um acentuado crescimento desse mercado”.

Outro fato importante do terceiro trimestre foi o lançamento — ou a promessa — de novas versões dos sistemas operacionais que movem os smartphones. Para Llamas, isso semeia o mercado para um crescimento futuro. “BlackBerry, iPhone, Microsoft e Symbian. Todos anunciaram o lançamento ou já lançaram novos sistemas operacionais, sempre melhorando a experiência do usuário em relação à versão anterior. Enquanto essas novidades inicialmente aparecem em aparelhos recém-lançados, elas também dão uma dica de como será a ampliação do mercado de smatphones”.

Até o fim deste ano, a IDC espera que, pela primeira vez, mais de 20% de todos os aparelhos enviados às lojas no mundo sejam aparelhos móveis. Em 2009, 15% de todos os aparelhos enviados eram móveis.

Top 5

A Nokia se mantém firme na liderança entre os fabricantes mundiais de smartphones. Apesar de ter lançado seu primeiro aparelho com a nova versão do Symbian, sua parcela de mercado caiu do ano passado para cá. A empresa planeja lançar um aparelho com sistema MeeGo o ano que vem.

O Galaxy S ajudou as vendas da Samsung a crescerem 453,8% em um ano. FOTO: DIVULGAÇÃO

O sucesso do iPhone fez com a a Apple chegasse ao segundo lugar da lista dos maiores fabricantes de smartphones (entre os fabricantes de celulares ela fica em quarto lugar). Historicamente, o terceiro trimestre do ano é o maior em volume de compras para a companhia e esse ano não fugiu à regra — houve o lançamento do iPhone no final de junho nos Estados Unidos (e em setembro no Brasil).

Apesar de aumentar a quantidade de unidade entregues no trimestre, a Research In Motion (RIM), fabricante do BlackBerry, perdeu espaço de mercado. A empresa manteve a liderança na América do Norte e aumentou sua presença em mercados emergente importantes com o BlackBerry Curve 8520. Além disso, houve o lançamento do Torch, aparelho que vem com o novo sistema operacional da empresa, o BlackBerry 6.0.

A Samsung foi a que mais cresceu entre o terceiro trimestre do ano passado e o deste ano: 453,8%. Muito desse resultado se deve ao lançamento de seu smartphone Galaxy S, com Android. A empresa será a primeira a lançar um aparelho com o sistema Windows Phone 7 e espera entregar, até o fim do ano, 10 milhões de unidades.

A HTC, que cresceu 176,2%, se fortaleceu com o lançamento de smartphones que rodam Android. A empresa planeja colocar no mercado cinco aparelhos com Windows Phone 7 até o fim de 2010 e, com eles, chegar aos 9 milhões de aparelhos enviados aos revendedores parceiros.