Mais sobre como acompanhar seus dados nos celulares - Link - Estadão

Como de costume, o leitor médio sabe mais do que o colunista a respeito do tema. Alguns leitores contribuíram com novas observações:

* Queixei-me muito do fato de o aplicativo da Verizon exigir que informemos o número do celular e a senha a cada vez que quiséssemos conferir o uso do plano. Vários leitores destacaram que, quando não estamos numa rede Wi-Fi, não é preciso fazer isto. O aplicativo lembra o nome e a senha do usuário, a não ser quando está numa rede Wi-Fi. (O que continua sem fazer nenhum sentido, mas, enfim.)

* Escrevi a respeito de um truque para facilitar o uso do aplicativo da Verizon: uso o recurso de atalhos de digitação do iPhone. Com ele, basta digitar “vz” na caixa de diálogo do número do celular, que é então substituído pelos seus 10 dígitos completos.

Mas o mesmo truque não vale para a senha; a Apple desliga o recurso nas caixas de diálogo que pedem senhas.

Pelo Twitter, @esmenter complementou: “Ninguém deveria usar atalhos para senhas, mas, se desejarem fazê-lo: digite o atalho da senha na caixa com o nome do usuário e então recorte-a e cole-a na linha de baixo, no espaço da senha”. Em outras palavras, posso usar o recurso de atalhos de digitação na caixa que pede o número do celular, e então recortá-la e colá-la na caixa que pede a senha. Não são poucos passos, mas funciona.

(E eu não concordo com a afirmação segundo a qual “ninguém deveria usar atalhos para senhas”. Se a exigência de uma senha se dá num momento pouco inteligente, como neste caso – quem se importa se outra pessoa descobrir quantos minutos de voz me restam este mês? -, eu deveria ter o direito de desligar este recurso.)

* Percebi que, nos planos AT&T, pode-se discar *DATA#, como se estivéssemos fazendo uma chamada de voz; recebemos então uma mensagem de texto informado o consumo de dados e mensagens de texto no plano.

Mas @NikhilPrime acrescenta que pode-se também discar *MIN# para saber quantos minutos de voz já foram usados. Mas é preciso ter em mente que estas informações são, em geral, do dia anterior, o que já envolveu alguns consumidores em problemas conforme o mês se aproxima do fim. Além disso, é claro que este método é muito menos conveniente do que um aplicativo que exibe o consumo do plano do celular com um único toque.

