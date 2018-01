Mais um Call of Duty - Link - Estadão

Você gosta de games? Então vá engordando seu cofrinho e conte os dias para que 9 de novembro deste ano chegue logo: essa é a data que a Activision anunciou nesta sexta-feira, 30, que irá lançar Call of Duty: Black Ops.

Por enquanto não há mais nenhum detalhe. O anúnico veio por meio de um site que a Activision fez especialmente para o jogo. Na página, encontra-se o cartaz do game e um campo para você colocar seu dia, mês e ano de nascimento. Tudo preenchido, vem a mensagem: “Em breve”. Ou seja, aguardemos mais informações (a empresa já disse que deve liberar um trailer do game ainda neste final de semana).

Call of Duty: Modern Warfare 2, o último jogo da série (no qual uma das fasee é uma favelna no Rio de Janeiro), é o game mais lucrativo do história: em cinco dias o jogo já havia faturado nada menos que US$ 550 milhões! (e a cifra continua aumentando).

Agora é aguardar.

Ps: Quer saber mais sobre o fenômeno Call of Duty? Então clique aqui e leia reportagem que o Link fez sobre o lançamento de Modern Warfare 2, em novembro do ano passado.