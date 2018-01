Mais um funcionário da Foxconn se suicida na China - Link - Estadão

Jovem de 20 anos deixou mensagem justificando suicídio por um desengano amoroso

PEQUIM – Uma funcionária da gigante taiuanês Foxconn, que fabrica na China o iPad e o iPhone da Apple, se suicidou ao se jogar de um prédio da empresa, disseram policiais citados nesta sexta-feira, 25, pela agência de notícias oficial Xinhua, que desde 2010 já noticiou cerca de 20 casos similares.

Como na maioria dos casos anteriores, Li Rongying era muito jovem, tinha 20 anos. Dessa vez o caso não ocorreu nas enormes instalações da Foxconn em Shenzhen, onde trabalham 400 mil funcionários, mas na fábrica da cidade de Taiyuan, no norte do país.

A Polícia informou que a jovem deixou uma mensagem na qual justifica o suicídio por um desengano amoroso. A família de Li pediu que seja realizada uma autópsia no corpo dela.

A Foxconn, maior fabricante mundial de componentes eletrônicos, fornece material para grande parte das multinacionais tecnológicas, incluindo Sony, Nokia, Dell, Nintendo e Apple.

A companhia emprega 1,2 milhão de pessoas, das quais 1 milhão trabalham nas fábricas chinesas, onde as condições de trabalho vêm sendo questionadas desde 2010 devido à onda de suicídios de jovens funcionários.

Na semana passada, o presidente e fundador da companhia, Terry Gou, visitou as fábricas da empresa em Shenzhen, onde prometeu que não haverá demissões em massa na China em 2012, apesar da introdução de 1 milhão de robôs em suas linhas de montagem nos próximos três anos.

