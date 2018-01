Mais um mês ruim para os games nos EUA - Link - Estadão

Outubro foi o 11º mês consecutivo de queda nas vendas de consoles, software e acessórios

SÃO PAULO – Outubro foi mais um mês ruim para a indústria dos games americana, resultando em seu décimo-primeiro mês consecutivo de queda. De acordo com números do NPD Group, as vendas de jogos, hardware e acessórios caíram 25% de um ano para cá, de US$ 1 bilhão para US$ 755,5 milhões.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

As vendas de consoles despencaram 37%, atingindo US$ 187,5 milhões; as de software retrocederam 25%, para US$ 432,6 milhões. Isso levando em conta o tradicional pico comercial de férias de verão dos EUA.

Segundo o site da Bloomberg, que publicou os resultados, o encolhimento mostra consumidores comprando menos títulos físicos e migrando para downloads digitais e jogos em dispositivos móveis.

A Microsoft seguiu líder nas vendas de consoles, posto que ocupa agora há 22 meses consecutivos. A empresa declarou ter vendido 270 mil consoles de XBox em outubro. Uma redução de 31% em relação aos 393 mil vendidos de um ano atrás.

A Electronic Arts (EA), a segunda maior empresa de games dos EUA, disse que a última edição da sua série Medal of Honor tinha registrado vendas iniciais mais fracas que o esperado.

A esperança do setor é conseguir levantar os resultados com as vendas de fim de ano.