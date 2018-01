Mais um processa o Google por patentes - Link - Estadão

Desta vez é a britântica BT que processa o Google por seis patentes em áreas como mapas em dispositivos móveis

LONDRES – Em mais um episódio da enorme guerra de patentes, a empresa britânica de telecomunicações BT processou oGoogle nos EUA por violação de patentes em áreas estratégica, como o serviço de mapas em dispositivos móveis.

A acusação da BT, que é lider em telefonia fixa no Reino Unido, se refere a seis patentes que, segundo a empresa, são violadas por Android, Google Maps, Google Music, serviços de publicidade, Gmail e outros. “Trata-se de proteger os investimentos da BT e seus direitos de propriedade e inovação”, afirma o grupo em comunicado.

Uma guerra generalizada de patentes está em curso. O Google, que já participa de disputas contra empresas como Apple, Microsoft e Oracle, afirmou, via porta-voz, que considera as acusações sem fundamento. “Nos defenderemos vigorosamente”, disse o porta-voz.

