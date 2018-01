Mais um serviço para integrar todos os perfis num só - e-mail também - Link - Estadão

O Terra anunciou o lançamento de um serviço que permitirá integrar, num só ambiente, as redes Orkut, Facebook, MySpace, Twitter, além de webmails. A novidade se chamará T-Box e deve estrear em setembro no portal do provedor.

A ideia é permitir que os internautas leiam e atualizem todas as suas redes num só lugar, onde irão cadastrar as redes em que participam. “É uma facilidade para os usuários de internet”, diz o diretor-geral do Terra, Paulo Tarso. “Já espalhamos o conteúdo do Terra por Orkut e Facebook, em aplicativos, para que as pessoas nos acessem fora do portal. Mas achamos também que ter a possibilidade de interagir com toda a rede em um só lugar ajuda a poupar tempo.”

Segundo Tarso, não foi fechada nenhuma parceria com os gigantes como Google e Facebook para o projeto. “Para as redes sociais, iremos usar as APIs (códigos que os sites liberam para terceiros desenvolverem aplicativos externos).”

O Terra é a segunda empresa nacional a propor um serviço para centralizar as redes sociais num só lugar. No ano passado, foi lançado com estardalhaço o Power.com, de uma startup, que também permitia atualizar Orkut, Facebook e MySpace em um mesmo local. Só que o Facebook não gostou e processou a empresa por acessar de forma indevida seus dados, afirmando que, para tal, seria necessário um acordo. Neste ano, impedida de utilizar os dados do Facebook, o Power.com processou a maior rede social do mundo por “monopólio”.