Mais um? Sony anuncia projeto de tablet - Link - Estadão

A Sony, que desenvolveu o primeiro grande e-reader do mundo, o Reader, anunciou nesta sexta-feira que também planeja entrar na briga dos tablets, disputando tanto com um possível Kindle touchscreen quanto com o iPad, da Apple. Durante uma apresentação em Tóquio, o diretor financeiro da empresa japonesa, Nobuyuki Oneda, confirmou que já tem desenvolvedores cuidando do projeto, que não deve demorar para sair.

“Começamos atrás da Apple, mas nós estamos confiantes de que temos capacidade de desenvolver um produto como este”, disse ele à imprensa. “O mercado de tablets nos interessa, e muito”. O novo produto da Sony deve ir muito além do Sony Reader, o aparelho baratinho que desbravou o terreno da leitura digital. Assim como o tablet da Apple, o computador portátil da Sony deve contar com uma loja virtual para vender músicas, filmes, jogos, mídia e aplicativos de terceiros.

O projeto não deve prejudicar os leitores que a companhia já tem no mercado, até porque Oneda acredita que os tablets não roubarão todo o mercado deles. “O Sony Reader Daily Edition, que apresenta conectividade com rede 3G, tem sido bem recebido e nós planejamos expandir suas vendas”, garantiu.