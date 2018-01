Mais uma operadora chinesa quer o iPhone - Link - Estadão

A China Mobile é a terceira do país a querer comercializar o aparelho. As negociações com Steve Jobs estão em curso

HONG KONG – A China Mobile, maior operadora de telefonia celular do mundo em número de assinantes, quer adotar o iPhone o mais rápido possível para acelerar o serviço 3G no mercado chinês.

—-

A companhia, que nesta quinta-feira, 18, anunciou lucro no primeiro semestre acima das expectativas, apresentou ao presidente da Apple, Steve Jobs, sobre a introdução de um iPhone que adota a tecnologia nacional, TDSCDMA.

O presidente do Conselho da operadora, Wang Jianzhou, não precisou uma data para o lançamento. A China Mobile tem 617 milhões de assinantes,

Apesar de a China ser um mercado de telefonia celular de crescimento massivo, apenas 80 milhões das linhas são 3G. Até o fim de junho, a China tinha 907 milhões de usuários de telefone celular, mais do que toda a população da Europa.

As três operadoras de telefonia celular da China oferecem muitas vantagens para atrair assinantes, o que tem motivado queda da receita media por usuário.

China Mobile, China Unicom e China Telecom, na tentativa de ter mais usuários de 3G e smartphones, subsidiam aparelhos de Apple, Samsung e HTC diante de contratos de fidelidade de vários anos.

Até agora, a China Unicom é a única que vende iPhones. “Mesmo se a China Mobile conseguir um acordo com a Apple para vender iPhones, isso talvez não se traduza em maiores lucros a curto prazo porque vai criar uma competição mais intensa”, afirmou o presidente do BMI Funds Management, Patrick Shum.

A China Telecom estuda oferecer o aparelho a seus 106 milhões de clientes até o fim de 2011.

A China Mobile teve uma alta de 6,3% no lucro líquido no primeiro semestre, para 61,3 bilhões de yuan (US$ 9,6 bilhões), ante previsão de 59,8 bilhões de yaun.

Esse crescimento foi o maior desde os 18% registrados no segundo semestre de 2008.

As ações da China Mobile já perderam 2,7% no ano e caíram 0,6% nesta quinta-feira em Hong Kong, cujo principal índice de ações fechou em baixa de 1,3%.

/Lee Chyen Yee e Huagn Yuntao (Reuters)

—-

