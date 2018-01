Maísa e Roger do Ultraje a Rigor; juntos; em música sobre PCs - Link - Estadão

Maísa e Roger do Ultraje a Rigor; juntos; em música sobre PCs

Muitos de nós somos de uma geração que é considerada um ‘helpdesk’ gratuito pelos parentes mais velhos, sem desenvoltura com o uso de PCs. A apresentadora infantil Maísa resolveu dar voz às crianças e jovens que são amoladas constantemente por seus pais, que têm dúvidas consideradas por elas muitas vezes idiotas, na música “Ô Tio”, uma das 14 canções de seu primeiro CD – que será lançado na próxima sexta. Com a participação de Roger, vocalista do Ultraje a Rigor, a música já pode ser ouvida no YouTube. Nela, Maísa explica ao tio porque foi uma ‘burrice’ abrir um anexo desconhecido em um e-mail e diz que agora vai ter que ‘limpar o HD’ dele. Se liga na música (e na letra, lá embaixo):

