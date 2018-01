Makerbot quer levar impressoras 3D para as escolas - Link - Estadão

Professores devem pedir kit da MakerBot Academy em rede de crowdfunding voltada para educação

SÃO PAULO – A MakerBot, fabricante das impressoras 3D “Replicator”, fez algumas parcerias e lançou o projeto MakerBot Academy, que convoca professores da rede pública de ensino dos Estados Unidos a pedirem um dos equipamentos para a sua escola. A solicitação é feita através da DonorsChoose.org, rede de crowdfunding voltada para professores, que deve pedir o valor necessário (US$ 2.500, em média) e convencer o público a fazer as doações. Com isso, a MakerBot espera levar até 5 mil impressoras para as escolas americanas – calcula-se que os EUA tenham algo próximo a 100 mil escolas atualmente.

A empresa oferece o modelo mais recente, a Replicator 2 (vendida normalmente por, no mínimo, US$ 2.800), três rolos de filamentos e um ano de assistência.

Segundo a fabricante, a iniciativa é uma ação “inspirada” pelo discurso do presidente Barack Obama, que durante o anúncio de uma iniciativa para gerar mais empregos na indústria, em fevereiro deste ano, disse que “as impressoras 3D têm o potencial de revolucionar o modo como fazemos quase tudo“, e encerrou dizendo que “a próxima revolução industrial em manufatura vai acontecer na América”.

O site de crowdfunding já conta com diversos pedidos de escolas por MakerBots. Em um deles, um professor, que dá aulas de ciências e robótica para alunos da 7ª e 8ª série, pede US$ 2.670 e explica que com as impressoras as aulas de laboratório ficarão mais ricas e os alunos poderão pensar em mais soluções. “Eles aprenderão a desenhar e construir protótipos em 3D”, diz. Outra professora pede US$ 2.406 por um impressora para seus alunos da 3ª e 4ª série. “Meus alunos precisam de uma para terem acesso à uma última tecnologia para criarem itens específicos para competições de robótica e, assim, estarem preparados para o mercado de trabalho do futuro.”