Malware pode atingir 275 mil na segunda - Link - Estadão

Cavalo de troia pode desconectar da internet usuários de Mac e PC

SÃO PAULO – Um malware chamado DNSChanger pode desconectar milhares de usuários de Mac e PC da internet na segunda-feira, 9.

O software nocivo é um cavalo de troia que circula desde 2007 e redireciona usuários para sites com anúncios pagos onde servem para contabilizar cliques. Foi criado por seis estonianos, presos oito meses atrás.

A boa notícia é que é fácil de detectar o malware e corrigir seu sistema, se necessário. Um grupo intitulado DNS Changer Working Group (DCWG) lançou uma ferramenta de checagem. Se você clicar no link e a caixa estiver verde, seu computador estará livre de problemas (se a caixa estiver vermelha, você estará sem internet).

O FBI já fechou vários domínios afetados pelo malware e pede há meses que usuários chequem seus sistemas. Mesmo assim, estima-se que 275 mil usuários sejam desconectados.

O site DNSChanger Check-UP listou várias outras ferramentas de checagem.