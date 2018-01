Malware teria infectado 600 mil Macs - Link - Estadão

Informação foi divulgada pela empresa de antivirus Kapersky; Apple oferece atualização que promete resolver problema

SÃO PAULO – Usuários de Apple sempre se gabam de estarem protegidos de vírus, ao contrário de quem usa PC, um sistema bem mais aberto e vulnerável. Embora seja verdade que é bem mais difícil conseguir um vírus num Apple, não é impossível.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A empresa de antivirus Kapersky divulgou que mais de 600 mil computadores Mac estão contaminados com malware. Metade desse total estaria localizada nos Estados Unidos. Seria o maior ataque de malware da história da Apple, segundo a Forbes.

A infeccção pelo malware pode deixar as máquinas sujeitas a serem usadas como botnets (rede de computadores zumbis).

Na quarta-feira, 4, a Apple lançou uma atualização de segurança que promete resolver o problema.

Para fazer o update no seu Mac, vá em “preferências do sistema” e clique em “software update”.