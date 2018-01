Manifestantes pedem desbloqueio de Wi-Fi - Link - Estadão

Campanha do movimento contra aumento nas tarifas de transporte público pede a moradores que deixem Wi-Fi aberto

SÃO PAULO – Nas redes sociais, campanhas dos manifestantes contra o aumento da passagem de ônibus em São Paulo pedem que moradores da região onde acontecerá o quinto ato de protesto liberem a senha de sua rede de conexão sem fio nesta segunda-feira, 17.

O objetivo é auxiliar os participantes a publicar e compartilhar conteúdo, como informações, fotos e vídeos, em tempo real com seus tablets e smartphones.

“Você que mora na região próxima ao local da manifestação (ou por onde ela passará), deixe sua wi-fi sem senha para que todos possam compartilhar o que está acontecendo”, diz a imagemcompartilhada no Facebook. As orientações a respeito da rede sem fio também circulam em um “manual” com orientações para quem quer ajudar mas não pode ir à manifestação.

O ato desta segunda-feira na capital paulista está marcado para começar às 17h no Largo do Batata, em Pinheiros. O evento no Facebook, chamado “Quinto grande ato contra o aumento das passagens”, contava com mais de 250 mil pessoas confirmadas até às 14h desta segunda-feira.

Uma série de outras ações da manifestação estão sendo organizadas pelas redes sociais, sobretudo pelo Facebook, como pontos de primeiros socorros, advogados para defenderem possíveis presos, creches para mães deixarem seus filhos e mapas colaborativos.