Manifeste-se você também - Link - Estadão

Site pretende ser articulador central de protestos pelo mundo

Wall Street foi só o começo. Depois da capital financeira do mundo, os protestos se estenderam para outras cidades e países – faltava só um articulador central. E é isso que pretende fazer, ainda que de modo independente, o site Occupy Together.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A carta de intenções vem no início do site: “Nos vemos como um polo dos eventos que estão aparecendo pelo país em solidariedade ao Occupy Wall Street”. Eles não têm ligação direta com os pioneiros de Nova York – querem apenas divulgar notícias e fornecer informações para ajudar outros manifestantes a se unirem ao que chamam de 99%: a parcela da população que luta contra a corrupção do outro 1%.

Eles dão uma série de dicas para quem quer participar dos protestos. Indicam, por exemplo, uma página no Facebook em que os manifestantes podem conseguir carona até Wall Street. Outro conselho: em vez de fazer um evento pequeno em sua área, o melhor é ir aonde está a maior concentração de pessoas – os números chamam mais a atenção. Se isso não for possível, organize um evento – e o divulgue no site.

Os responsáveis pelo site estão usando o MeetUp.com, ferramenta criada para organizar atividades, para reunir colaboradores e manifestantes em todo o mundo. Já há grupos espalhados em 914 cidades, incluindo no Brasil. E, para dar uma cara ao movimento, há pôsteres para download no site.

—-

Leia mais:

• Link no papel – 10/10/2011

• A queda do muro

• “Somos um movimento de natureza aberta”