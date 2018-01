Manual para projetos 2.0 - Link - Estadão

Manual para projetos 2.0

O e-book Web 2.0 – Erros e Acertos – Um Guia Prático Para o Seu Projeto, do professor universitário Paulo Siqueira, é um manual para quem quer se aventurar no desenvolvimento de um projeto em mídias sociais. Em vez de vender uma fórmula única para que a pessoa acerte em uma empreitada dessas, o autor prefere dar exemplos favoráveis e desfavoráveis, usando sua própria experiência. Os capítulos tratam da concepção de uma ideia 2.0 até como usar o Twitter ao seu favor (e talvez ganhar dinheiro com isso).

02/11/2009 | 19h45

Por Rafael Cabral - O Estado de S. Paulo