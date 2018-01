Mão na roda - Link - Estadão

Por Daniel Gonzales

SÃO PAULO – O motorista brasileiro já conta com dezenas de aplicativos para smartphones e tablets com Android ou iOS muito úteis para sua rotina no trânsito. Tem app para tudo – do que mostra o quanto você vai gastar de pedágio em uma viagem ao que elabora o relatório completo de um acidente de trânsito.

—-

Passando pelo que mostra se você está dentro ou fora da área de rodízio em São Paulo, pelo que localiza os postos, mecânicas, borracharias e estacionamentos mais próximos e por outro que é um assistente para controlar as revisões e despesas do carro. Alguns desses apps estão descritos ao lado. Baixe e torne seu aparelho ainda mais útil.

MapLink Trânsito | Mostra informações de trânsito em tempo real em corredores e rodovias em 21 cidades e imagens de câmeras de tráfego. Para Android e iOS

Brasil Flex | Permite comparar preços de gasolina e etanol e descobrir com qual é mais vantajoso de abastecer. Compara consumo médio/quilometragem percorrida /totais de litros e gastos. Para iOS

KD Meu Carro | App que registra o local onde você parou no estacionamento (incluindo piso) e tempo de permanência. Na hora de voltar para o veículo, ele vai apontando o caminho. Para iOS

Econoflex | Faz comparações de preços de combustíveis, diz qual é mais vantajoso usar e até quando é vale a pena abastecer com etanol. Para Android

Apontador Postos | Usa sua localização, exibe os postos de combustível mais próximos e o caminho para chegar neles. De quebra, ainda traz os preços por litro de álcool, gasolina, diesel ou GNV. Para iOS

MapLink Rodoviário | Consulta preços e localização de pedágios. Basta inserir as cidades de origem e destino que ele exibe a melhor rota e os valores. Soma ainda o quanto você vai gastar de combustível na viagem. Para Android e para iOS

Olho na Estrada | Traz imagens das concessionárias das estradas em tempo real nos Estados de São Paulo e Paraná. Versões para iPhone, iPad e Android

iWrecked | Um app muito útil no caso de você sofrer uma colisão. Cria um formulário sobre o acidente onde podem ser anexadas fotos do local e dos danos no veículo. Também permite incluir dados dos motoristas e de outros carros envolvidos no acidente. E ainda gera um PDF com o relatório. Disponível para iOS e Android

Meu Carro | Um assistente completo para o veículo. O programa controla revisões, troca de óleo e filtros, acha mecânicas, borracharias e lava-rápidos nas proximidades e muito mais. Para iOS

Estacione | Acha os estacionamentos mais próximos. Útil para quando você estiver em local desconhecido. Para iOS

Rodízio SP | Mostra as ruas na área do rodízio, se você está dentro dela – pelo GPS – e quanto tempo falta para acabar. Para iOS