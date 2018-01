Mapa do Facebook - Link - Estadão

A agência digital britânica iCrossing reuniu os dados de usuários do Facebook no mundo e fez um mapa da rede social de acordo com cada país:

(Clique na imagem para ampliá-la)

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Dos 20 países analisados, o Brasil aparece em 12º entre os que têm maior número de usuários. Os Estados Unidos são líderes, com mais de 152 milhões de pessoas ou cerca de metade da população. Os dados mostram ainda a divisão por usuários homens e mulheres, a média de idade (30 anos no Brasil), a comparação entre número de usuários do Facebook e a população do país e frequência das visitas ao site da rede social.

De acordo com a agência, os dados são de março deste ano e foram obtidos por meio do próprio Facebook, o que significa que o Brasil já teria mais de 13,4 milhões de usuários da rede social. Segundo dados da ComScore, o Facebook recebeu 17,92 milhões de visitantes únicos no Brasil em fevereiro.

Na sexta-feira, 8, o Facebook negou ao Link que os dados de usuários brasileiros representados do mapa sejam oficiais. A assessoria de imprensa da rede social afirmou que o número de usuários brasileiros é de 6 milhões, dado referente a junho de 2010, 10 meses atrás.

* Atualizada às 19h15 em 08/04/2011 para incluir informação do último parágrafo.