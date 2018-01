Mapa em tempo real - Link - Estadão

Por diversas vezes, o Link já comentou como a junção entre dados públicos abertos e desenvolvedores criativos pode criar aplicativos interessantes para os cidadãos. Lançada em janeiro deste ano, a London Datastore é uma das iniciativas mais promissoras nesse campo, oferecendo dados brutos que podem ser remixados e fundidos com outros serviços.

Um exemplo de como essa combinação pode gerar experiências inovadoras é o mapa em tempo real dos metrôs de Londres, criado pelo desenvolvedor Matthew Somerville. Com base em uma API do governo que indica onde estão e estarão cada um dos trens da cidade, ele fez um mashup com o Google Maps e criou uma visualização das movimentações de todos eles.

Clique na imagem e veja o movimento em tempo real

Os marcadores amarelos, parados, representam as estações. Já os vermelhos, que se mexem sem parar, são os veículos. Clicando em um deles, é possível ver qual é o trem, qual parada ele acabou de deixar e quanto falta para chegar na próxima. Muito legal, né?

