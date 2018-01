Mapa explica política brasileira através de Game of Thrones - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O cenário político brasileiro já sofreu comparações com o seriado House of Cards, mas uma empresa de marketing acredita que ele lembra mesmo outra atração, Game of Thrones.

A Ahead Marketing, especializada em marketing político, acaba de publicar uma nova edição de um mapa que procura ilustrar o contexto político nacional a partir de referências da popular série da HBO. Os principais grupos políticos aparecem renomeados como as “casas” de Game of Thrones que disputam o Trono de Ferro, ocupado pela presidente Dilma Rousseff na versão adaptada.

O primeiro mapa da Ahead saiu em 2013 e necessitava de uma atualização. Na versão deste ano, foram incluídas novas casas como Cunha, Calheiros e Alckmin, enquanto as casas de Sarney e Arraes foram retiradas.

As casas aparecem enfileiradas no topo do mapa, como mostra a imagem que abre o post. O mapa dispõe as casas e suas relações em um território que lembra o da série. Em relação ao Trono de Ferro da presidente Dilma, por exemplo, a casa do ex-presidente Lula aparece ligada a ele como “união p0lítica”, a do ministro das cidades Gilberto Kassab como “união política” e “aliança de governabilidade” e a do presidente da câmara Eduardo Cunha com “relação conflituosa” e “apoio circunstancial”, apoiado pelo “exército do baixo clero”.

De acordo com Gabriel Cecilio, da Ahead, a intenção do mapa, além de promover a empresa de marketing, é usar uma linguagem pop para explicar o contexto político brasileiro. “O objetivo é tornar o assunto acessível para muitas pessoas que não costumam acompanhar a cobertura tradicional”, disse.

