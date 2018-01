Mapa para Android terá prédios em 3D - Link - Estadão

Os aplicativo de mapas do Google para Android ficou melhor. Agora, o Map App será mais rápido e terá imagens de prédios em 3D. Além disso, terá armazenamento em cache offline e usará a bússola para orientar o mapa.

A demonstração foi feita rapidamente por Andy Rubin, engenheiro-chefe do Android. durante a conferência D Mobile. Os mapas tem uma renderização mais rápida e transições mais sutis ao dar zoom em diferentes níveis do mapa. Os edifícios em 3D aparecerão no nível da rua.

A bússola ajudará o telefone a orientar o mapa para a pessoa que usa normalmente o telefone. Isso pode ser útil, por exemplo, para se localizar ao descer de um metrô desconhecido.

(via TechCrunch)