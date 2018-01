Mapa social - Link - Estadão

Um engenheiro do Facebook criou este mapa acima a partir das conexões entre 10 milhões de usuários do Facebook, o que dá uma boa ideia de como as pessoas estão conectadas umas às outras em todo o mundo e da distância das relações entre elas.

—-

Paul Butler, um trainee da equipe de engenharia do Facebook, explicou em um post que fez as combinações a partir da cidade em que cada usuário vive e unindo-os às cidades onde vivem seus amigos. O resultado é este mapa. Para ver a imagem maior, clique aqui.