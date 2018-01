Mapa social - Link - Estadão

O site Checkin Mania é a mais nova forma de acompanhar as dicas de lugares na cidade indicados no Foursquare, Gowalla, Brightkite e Yelp. O site é parecido com o FourWhere, que mostra os lugares cadastrados no Foursquare em um mapa do Google Maps. A diferença é que o Checkin Mania sobrepõe, no mapa, as informações de todos os sites de dicas localizadas que mais têm feito sucesso na web.

É um jeito mais fácil de procurar dicas sobre serviços, restaurantes, bares, passeios na cidade, sem precisar se cadastrar em nenhum dos sites, como o Foursquare. O site permite posicionar o mapa na região do seu bairro e ver quais os serviços e dicas incluídas pelos usuários das redes sociais baseadas na localização.

