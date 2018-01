Mapear locais fechados; o novo desafio do Google - Link - Estadão

Diretor de produtos do Google fala ao ‘Link’ sobre a nova ferramenta do Google Maps para Android

Nova feramenta localiza usuário com precisão dentro de aeroportos…

SÃO PAULO – A nova ferramenta de localização do Google Maps para Android lançada nesta semana pretende levar o serviço de mapeamento do Google a um novo nível. “É o lançamento mais significativo para os produtos de mapas do Android em 2011″, disse em entrevista por telefone ao Link Steve Lee, diretor de produtos da empresa (leia abaixo). O executivo está envolvido no desenvolvimento da nova ferramenta anunciada na terça-feira, 29, que localiza os usuários dentro de lugares fechados como shoppings e aeroportos.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A partir de um mapeamento detalhado da planta do local, o aplicativo de mapas localiza automaticamente a pessoa, no andar em que ela está e a sua posição no local. O programa também exibe informações detalhadas sobre o interior desses lugares mapeados, como a localização de banheiros, lojas específicas e, no caso dos aeroportos, os portões de embarque. “É a nova fronteira do mapeamento: ambientes públicos fechados”, disse ele.

Lee afirma que o Google também quer trazer a ferramenta para o Brasil, mas inicialmente o serviço só está disponível em alguns locais nos Estados Unidos e no Japão. Para isso, com a ajuda das empresas, o Google mapeou 18 aeroportos dos EUA — entre eles os de Atlanta, Chicago, Houston, Las Vegas e São Francisco — e outros três aeroportos no Japão. “Nos EUA, nós cobrimos lugares por onde passam 500 milhões de passageiros por ano”, disse Lee. Além disso, também há mapas internos de grandes redes de lojas de departamento dos EUA, como Bloomingdale’s e Macy’s, e das redes Ikea e Home Depot.

Segundo o diretor de produtos, o Google não instalou nenhum equipamento especial para conseguir localizar os usuários dentro de lugares fechados, já que o sistema de posicionamento por satélite não é suficiente para isso. “Usamos os meios tradicionais, como triangulação de antenas de celulares e sinal de Wi-Fi”, disse Lee.

… e de shoppings, identificando até mesmo os andares. FOTOS: DIVULGAÇÃO

Abaixo, os principais trechos da entrevista:

Acredito que muitos se perguntaram por que o Google não fez isso antes. Há quanto tempo a ferramenta está em desenvolvimento?

Já faz um tempo. Também pensávamos que era uma coisa óbvia de criar para o produto. A razão por não termos lançado antes é porque era um desafio tecnológico bastante grande. Um dos desafios é que há uma terceira dimensão no mapa, porque muitos locais têm múltiplos andares. Uma loja da Macy’s em Nova York é um prédio de 10 andares. Então tínhamos que modificar o produto para exibir um mapa de cada um dos andares. Se você está subindo uma escada rolante, o mapa mostra que você está subindo e troca automaticamente de andar. É muito legal.

Como o aplicativo reconhece o andar que a pessoa está?

O GPS não é confiável em lugares fechados. Na verdade, estamos usando as mesmas fontes de dados que usamos em lugares abertos para localizar as pessoas. Apenas otimizamos os dados para os ambientes fechados. Há um certo número fontes de informações, como torres de celular, Wi-Fi e GPS. Não só o aplicativo localiza o andar, mas o ponto azul (que representa o local da pessoa) agora reconhece o local com muito mais precisão para mostrar exatamente onde você está.

Vocês já procuraram algum parceiro brasileiro para mapear algum local aqui?

Ainda não. Por enquanto focamos nos Estados Unidos e no Japão, onde lançamos. Claro, esperamos fazer isso no Brasil também. Temos muitos usuários do Google Maps no Brasil. Mas não tenho como falar quando isso vai acontecer.

O mapeamento interno está relacionado ao Google Business Photos, que reproduz uma visão 360ºde lugares fechados como no Street View?

Na verdade são produtos independentes. Essa ferramenta que você mencionou é focada primeiramente em pequenos negócios locais e o mapeamento interno que lançamos agora é para lugares maiores e públicos. Se você está em um restaurante ou em uma lugar pequeno, o mapeamento não é útil. Por isso são independentes.

Vocês pretendem liberar o acesso aos mapas internos nos computadores também ou será só para aparelhos Android?

Esta semana disponibilizamos para tablets e smartphones Android, e isso é tudo que temos para anunciar agora. Concordo que seria legal ter no desktop também, mas o recurso é mais útil quando a pessoa está no lugar e por isso focamos primeiro nos celulares. Mas o desenvolvimento não acaba aqui. É possível que seja aberto para computadores no futuro.

Como mapas 3D vão ajudar no cotidiano das pessoas?

Acho que nos dias de semana as pessoas vão usar para se localizar em aeroportos e durante as compras, mas no futuro acho que vamos usar em hospitais, hotéis, parques temáticos, universidades. Há tantos espaços públicos grandes como esses que são importantes na vida das pessoas durante a semana, e diariamente para alguns, e eles vão querer encontrar lugares dentro desses espaços.

Esse é o maior esforço de mapeamento do Google atualmente?

Definitivamente é uma das maiores oportunidades para o Google Maps e por causa disso é um desafio grande levar esse recurso para esse tipo de local. Sim, acho que é um dos grandes esforços e é uma grande oportunidade de criar uma boa experiência para os usuários.

—-

Leia mais:

• Google mostra mapas de lojas e aeroportos