Maratona hacker - Link - Estadão

Começa na noite desta sexta, 3 de dezembro, a Maratona Internacional de Dados Abertos. O evento estimula que centenas de milhares de hackers do mundo inteiro se reúnam no próximo sábado, 4 de dezembro, para desenvolver aplicativos usando banco de dados públicos, geralmente disponibilizados por orgãos governamentais.

—-

A ideia é desenvolver códigos que usem dados do governo de maneira inteligente, com o Stumble Safely, que cruza informações do crime em Washington com a localização de bares, por exemplo.

Qualquer um que quiser contribuir com o evento, tanto dando ideias quanto programando, pode comparecer. As informações estão disponíveis na Wiki da edição de São Paulo do evento. Organizado pela Casa de Cultura Digital, a edição de São Paulo clama por bibliotecários, estatísticos, programadores, designers e cidadãos que queiram contribuir.