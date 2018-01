Marcado pelo rock'n'roll - Link - Estadão

Site compila álbuns mais ouvidos por Steve Jobs, e lista sugere que ex-CEO praticamente só ouvia rock

SÃO PAULO – Uma das marcas da geração iPod é a variedade musical. Não se pode dizer o mesmo do gosto musical de Steve Jobs, se levar em conta uma lista publicada pelo site Death And Taxes Mag. Jobs era basicamente um homem do rock’n'roll.

“Tive a sorte de ter meu jovem espírito infundido com a revolução social e artística da época chamada rock’n'roll. Ela nunca me deixou”, disse Jobs uma vez.

A lista foi compilada a partir de álbuns que apareceram por alguns segundos durante uma apresentação que Steve Jobs fez do recurso Ping, do iTunes. Na tela, os álbuns foram mostrados dentro de um perfil pessoal de Jobs.

Na seleção, clássicos do rock como Bob Dylan, John Lennon, Rolling Stones, folk como Peter, Paul & Mary e jazz como Miles Davis.

Aqui a lista completa dos dez álbuns de Steve Jobs:

1. Bob Dylan – Highway 61 Revisited

2. Cat Stevens - Tea for the Tillerman

3. The Grateful Dead - American Beauty

4. Glenn Gould - Bach: The Goldberg Variations

5. Jackson Browne - Late for the Sky

6. John Lennon - Imagine

7. Miles Davis - Kind of Blue

8. Peter, Paul and Mary – Around the Campfire

9. The Rolling Stones – Some Girls

10. The Who - Who’s Next

