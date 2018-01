Marco civil da internet deve ir ao Congresso até março - Link - Estadão

Uma das novidades é que a versão final do projeto incorporará o Plano Nacional de Banda Larga, que pretende levar internet rápida para pelo menos 80% do País. “A ideia é transformar uma política de governo em política de Estado. Como direito fundamental do cidadão, isso passará a ser um compromisso estatal”, explicou o coordenador à Agência Brasil.

Tarso Genro durante o lançamento do Marco Civil (Fabio Motta/AE)

O Marco Civil foi colocado em consulta pública por 45 dias. Os internautas deram ideias e opinaram sobre um texto que servirá como base para a elaboração de um projeto de lei. Esse projeto será colocado mais uma vez em consulta pública, para depois ser encaminhado ao Congresso.

