Marie Curie é homenageada pelo Google - Link - Estadão

Marie Curie

ESPANHA – O Google homenageia nesta segunda-feira, 7, Marie Curie com um “doodle”, em lembrança aos 144 anos de seu nascimento, no ano escolhido para marcar o centenário do segundo Prêmio Nobel de Química concedido à cientista polonesa.

Marie Curie foi a primeira mulher a ganhar um Prêmio Nobel. FOTO: REPRODUÇÃO

Marie Curie, que fez importantes descobertas na área da radioatividade, foi a primeira mulher a ganhar um Nobel e uma das poucas personalidades a receber duas vezes a distinção instituída pelo inventor da dinamite, Alfred Nobel, em seu testamento.

Seus trabalhos sobre a radioatividade ampliaram os conhecimentos da física nuclear. Ela identificou dois novos elementos químicos, o rádio e o polônio, abrindo as portas para uma nova era da medicina com grandes avanços no tratamento de combate ao câncer.

Em 1903, a cientista recebeu o prêmio Nobel de Física ao lado do marido Pierre Curie e Henri Becquerel. Oito anos mais tarde conquistou sozinha o Nobel de Química.

A Google homenageia nesta segunda o legado de Curie com um “doodle” em estilo pontilhista onde a cientista aparece sentada em frente a uma mesa.

