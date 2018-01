Marissa Mayer ganha novo cargo no Google - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Claire Cain Miller

A executiva do Google, Marissa Mayer, agora vai cuidar de geolocalização. Na foto, ela aparece durante a apresentação do Google Instant em 8 de setembro. FOTO: Robert Galbraith/REUTERS

Marissa Mayer, que foi vice-presidente do Google para produtos de busca e experiência do usuário, tem um novo emprego — supervisionar serviços locais e geográficos, anunciou a empresa na terça feira, 12.

Ela também foi nomeada para o comitê operacional dos principais tomadores de decisões do Google, de acordo com uma pessoa informada quanto aos planos da empresa.

A mudança é uma promoção para Marissa. O comitê operacional, que o Google antes chamava de grupo de administração executiva, inclui cerca de uma dúzia de executivos de alto escalão. Aos 35 anos de idade, Marissa será a mais jovem dentre os membros.

Seu novo emprego é também a mais clara indicação de que o Google planeja dedicar muita atenção ao mercado de negócios locais. Marissa, que foi a vigésima funcionária a ser contratada pelo Google e também a primeira engenheira da empresa, é uma das executivas mais conhecidas do gigante das buscas, renomada por seu conhecimento técnico, rigorosa atenção aos detalhes e paixão por roupas e bolinhos.

“Basicamente, eles pegaram uma de nossas melhores generais e a remanejaram para a linha de frente de outra campanha importante”, disse a pessoa informada a respeito da decisão do Google. “Francamente, isto se deve parcialmente à estabilidade do mercado das buscas e ao grande agito que está tomando os mercados locais.”

Apesar de as empresas da web tentarem trazer os empreendimentos locais para a rede há mais de uma década, iniciantes como a Groupon e a Yelp e o crescimento dos smartphones aceleraram esta marcha recentemente.

As empresas locais devem gastar US$ 35,2 bilhões em publicidade online em 2014, um aumento em relação aos US$ 19,6 bilhões que devem ser gastos até o fim deste ano, de acordo com a BIA/Kelsey, firma de consultoria especializada nas mídias locais.

O Google, que quase comprou a Yelp este ano, tem reforçado seus classificados locais. No Google Places, a empresa oferece informações sobre empresas e empreendimentos locais e agrega resenhas de sites como OpenTable e Zagat.

Empresas locais podem atualizar seus registros com informações como vídeos e cupons e podem pagar para que seus anúncios ganhem destaque nas buscas feitas pelo Google e no Google Maps.

Quando Serguei Brin, cofundador do Google, respondeu a respeito das resenhas e dos classificados locais do Google, ele disse, “Aguardem melhorias nesta área para breve”.

O Google tenta descobrir uma nova maneira de entrar no ramo das Páginas Amarelas, respondendo as perguntas dos usuários antes mesmo que sejam feitas, disse a pessoa informada a respeito dos planos do Google.

Se o Google souber o tipo de sushi que você prefere, por exemplo, e um restaurante japonês das redondezas tiver uma reserva cancelada, a empresa poderia alertá-lo pelo celular.

Udi Manber, vice-presidente de engenharia encarregado de supervisionar os aspectos que ficam nos bastidores da busca, também assumirá o antigo papel de Marissa acompanhando a experiência do usuário do Google.

A notícia da nomeação de Marissa para o comitê operacional foi trazida pelo Business Insider, e a definição de seu novo papel de supervisora dos serviços locais foi relatada pela Bloomberg.