Mark Zuckerberg visita o Japão - Link - Estadão

Primeiro-ministro japonês afirma que o Facebook foi de grande ajuda na assistência às vítimas do terremoto e do tsunami

TÓQUIO – Durante sua visita ao Japão, o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, se reuniu nesta quinta-feira, 29, com o primeiro-ministro do país, Yoshihiko Noda, que ressaltou a utilidade das redes sociais após a catástrofe de 11 de março.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Zuckerberg e o primeiro-ministro japonês Yoshihiko Noda. Na tela, a página do Facebook do escritório do primeiro-ministro. FOTO: Yuriko Nakao/Reuters

Um porta-voz do escritório do primeiro-ministro japonês disse à Agência Efe que Noda elogiou durante a reunião a eficácia de ferramentas como o Facebook para conhecer o estado dos afetados pelo terremoto e o tsunami que devastaram o nordeste do Japão em 2011.

Vestido com traje escuro, pouco habitual para ele, Zuckerberg explicou a Noda os testes que sua empresa realizou no Japão em fevereiro de seu chamado “Disaster Message Board”, uma nova função que permite ao usuário notificar a todos seus contatos da rede social que se encontra são e salvo quando acontece um desastre.

Noda expressou esperança de que o Facebook possa contribuir à emissão de informações para a prevenção de catástrofes.

O chefe do Governo japonês também comentou a Zuckerberg que seu escritório abriu uma conta no Facebook que permite comunicar uma grande quantidade de informações sobre o Japão ao exterior.

Noda fez um comentário divertido quando cumprimentou o presidente do Facebook, ao dizer como é estranho conhecê-lo pessoalmente após ter visto o filme A Rede Social, que relata a criação da empresa de Zuckerberg.

O empresário e programador americano, que visita Tóquio para apresentar uma oficina no evento Mobile Hack, com o objetivo mostrar aos desenvolvedores as possibilidades da plataforma para celulares do Facebook, já esteve em 2008 no país asiático para promover sua empresa.

/ EFE