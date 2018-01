Mark Zuckerberg bloqueia comentários na sua página após invasão de brasileiros - Link - Estadão

Foto alterada do casamento de Zuckerberg foi uma das imagens postadas por brasileiros. FOTO: Reprodução Foto alterada do casamento de Zuckerberg foi uma das imagens postadas por brasileiros. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Mark Zuckerberg tomou uma atitude após seu perfil no Facebook ser congestionado por memes e piadas bizarras postados por brasileiros. Ele bloqueou os comentários nos seus posts públicos, tornando impossível que a brincadeira continue. Ele não apagou, porém, as brincadeiras que já haviam sido postadas no seu perfil.

O curioso é que o recurso de impedir comentários não está disponível para usuários comuns do Facebook, mas a atitude de Zuckerberg já cria esperanças de que a rede social possa lançar esse tipo de controle, existente, por exemplo, no concorrente Google+.

A trollagem (como são chamadas na internet ações do tipo, com o objetivo de tirar sarro de algo ou alguém) começou na sexta-feira sem que ninguém tenha descoberto até agora uma razão específica.

Especula-se que o objetivo inicial seria protestar contra a redução do alcance das páginas no Facebook.

Na própria rede social já foram encontradas algumas páginas de eventos que organizavam os “ataques” ao perfil de Zuckerberg. Uma delas, tirada do ar há poucos minutos, chama “Invasão de BR Hue na Postagem do Tio Mark” e tem 272 pessoas confirmadas. O período marcado para o evento é de 12 de dezembro até 31 de dezembro.