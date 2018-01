Mark Zuckerberg é questionado se já namorou pela internet - Link - Estadão

Mark Zuckerberg é questionado se já namorou pela internet

Após se encontrar desde segunda-feira com desenvolvedores, estudantes e blogueiros, o criador do Facebook, Mark Zuckerberg, participou hoje de seu último bate-papo no Brasil, no qual o Link esteve presente. Com meia hora de atraso, ele conversou no início da tarde com jornalistas de revistas para adolescentes. Entre as perguntas, se ele já havia namorado alguém pela internet, quais as maiores bizarrices que as pessoas fazem nas redes sociais e como é o seu dia-a-dia. E, lógico, sobrou mais uma alfinetada para o Google.

05/08/2009 | 17h45

Por Rodrigo Martins - O Estado de S. Paulo