Mark Zuckerberg e Sean Parker quase saem na pancadaria - Link - Estadão

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, e Sean Parker, investidor do Spotify, quase saíram na pancadaria. Os dois discutiram ao saírem de uma casa noturna em Hollywood, diz o jornal New York Post.

—-

Os dois teriam gasto muito dinheiro em bebidas. Parker deixou uma gorjeta de US$ 5 mil no local. Os dois começaram a discutir ainda dentro da boate, chamada ‘The Beverly’; o papo ficou agressivo ao saírem do local.

O motivo da discussão teria sido a integração do Facebook com o Spotify, anunciada na última conferência F8. Com ela, os usuários do Spotify são obrigados a ter uma conta no Facebook. Parker é contra a obrigatoriedade; Zuckerberg foi irredutível. A discussão por pouco não terminou em pancadaria.

O New York Post ouviu um representante de Parker, que confirma papo sobre o tema dentro da boate, mas diz ter sido uma conversa normal.

Parker, co-fundador do Napster, foi um dos principais investidores do Facebook. No filme “A Rede Social” ele foi interpretado por Justin Timberlake.