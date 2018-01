Mark Zuckerberg ligou para Obama para dizer que está chateado - Link - Estadão

SÃO PAULO – Irritado com o vazamento de uma informação que apontava que a Agência de Inteligência americana (NSA), com ajuda da agência britânica, se fazia passar pelo Facebook para instalar malwares nas máquinas de seus usuários, Mark Zuckerberg desabafou logo com o presidente Barack Obama. Mais do que mexer com a privacidade dos usuários, dessa vez a NSA mexeu em algo que afeta os negócios da rede social.

Publicação do ex-Guardian Gleen Greenwald afirma que a NSA criava um servidor “pirata” do Facebook e contaminava computadores, ou fazia o mesmo por meio de spam, sendo possível ter acesso ao microfone e à webcam das vítimas.

Em um post na sua rede social, Mark Zuckerberg afirma ter ligado para Obama para expressar a sua “frustração sobre os danos que o governo está causando para o nosso futuro. Infelizmente, parece que se levará ainda muito tempo para uma reforma real [da NSA e de suas políticas de espionagem]“.

Leia na íntegra:

“Conforme o mundo se torna mais complexo e governos brigam em todos os lugares, a confiança na internet se torna mais importante do que nunca.

A internet é o nosso espaço compartilhado. Ela nos ajuda a estarmos conectados. Espalha oportunidades. Permite-nos aprender. Nos dá voz e nos torna mais fortes e seguros juntos.

Para manter a internet forte, precisamos mantê-la protegida. É por isso que no Facebook gastamos muita da nossa energia tornando nossos serviços e toda a internet mais segura.

Encriptamos comunicações, usamos protocolos seguros para tráfego de dados, encorajamos as pessoas a usar múltiplos fatores de autenticação e paramos às vezes o que estamos fazendo para ajudar as pessoas a resolverem problemas de seus serviços.

A internet funciona porque a maioria das pessoas e empresas fazem o mesmo. Trabalhamos juntos para criar um ambiente seguro e tornar o nosso espaço compartilhado ainda melhor para o mundo.

É por isso que eu tenho ficado tão confuso e frustrado com as repetidas notícias sobre o comportamento do governo americano. Quando nossos engenheiros trabalham incansavelmente para melhorar a segurança, imaginamos que é para proteger você dos criminosos, não do nosso próprio governo.

O governo americano deveria ser o defensor da internet, não uma ameaça. Eles precisam ser mais transparentes sobre o que está acontecendo, se não as pessoas só vão esperar o pior.

Liguei para o presidente Obama para expressar a minha frustração sobre os danos que o governo está causando para o nosso futuro. Infelizmente, parece que se levará ainda muito tempo para uma reforma real.

Então está por nossa conta – de todos nós – de construir a internet que queremos. Juntos, podemos construir um espaço mais amplo e um lugar mais importante no mundo do que qualquer coisa que temos hoje, mas também seguro e protegido. Me comprometo a ver isso acontecer, e você pode contar com o Facebook que faremos nossa parte.”