Mark Zuckerberg: o mais mal vestido - Link - Estadão

Com estilo “pobre”, fundador do Facebook é eleito por revista americana o executivo do Vale do Sicílio que se veste pior

FOTO: Bob Edme/AP

SÃO PAULO – O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, foi eleito pela revista norte-americana GQ como o executivo mais mal vestido do Vale do Silício, a região dos Estados Unidos na qual se concentra um grande número de empresas de tecnologia.

A revista redigiu uma lista com os “Os 15 homens mais mal vestidos do Vale do Sicílio“. Além de Zuckerberg, aparecem na lista o executivo-chefe da Apple, Steve Jobs, em segundo lugar por não atualizar seu estilo, e o fundador da Microsoft, Bill Gates.

Sobre o estilo do criador do Facebook, a GQ escreve: “Alheio ao fato de que jeans e gravatas vêm em tamanhos skinny - ou que ajustes existem - o pai do Facebook (e nós realmente queremos dizer pai) adora reciclar o visual recém-saído-das-aulas-de-estatística. O estilo de Zuck é tão pobre, que até inspirou uma falsa linha de roupas, a Mark por Mark Zuckerberg, que felizmente não vende roupas de verdade”.

O visual do presidente da Adobe Systems, Shantanu Narayen; do cofundador da Foursquare, Dennis Crowley; de um dos fundadores do LinkedIn, Reid Hoffman; e criador do MySpace, Tom Anderson, também é criticado pela publicação.

Em janeiro, o estilo de minimalista de Zuckerberg já havia levado-o para a lista de homens mais mal vestidos da revista Esquire.

/ com informações da EFE