Mark Zuckerberg: o mal vestido - Link - Estadão

FOTO: Reprodução/Esquire

Mark Zuckerberg pode estar no ranking dos mais ricos e ser considerado a personalidade do ano. Mas tem uma lista que ele não deve ter ficado muito feliz em figurar.

Munido com seu traje invariável — camiseta escura e calça jeans — o bilionário criador do Facebook foi considerado pela revista Esquire uma das celebridades mais mal vestidas de 2010.

A revista já havia criticado as vestes do bilionário em outras ocasiões, mas desta vez reiterou: “não importa quanto dinheiro você tem ou quantos segredos de pessoas você guarda, você não pode aparecer em um evento black tie com uma camiseta e calça jeans e esperar ser levado a sério. Sério”.

A sugestão nada amigável da revista para Zuckerberg são ternos Ermenegildo Zegna. Que tal?