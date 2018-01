Mark Zuckerberg pela 'New Yorker' - Link - Estadão

A revista New Yorker publicou um extenso perfil do CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. A reportagem de sete páginas, que pode ser lida neste link, disseca a personalidade controversa de um dos maiores empresários do mundo. Tímido e acusado de plágio durante a faculdade, Zuckerberg é averso a entrevistas e não costuma falar com a imprensa.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O texto conta uma das primeira incursões de Mark no mundo da programação. Ele queria uma maneira mais fácil (do que berrar da recepção) de avisar seu pai, que era dentista, de que um paciente havia chegado. Então, criou um software que permitia que os computadores na casa mandassem mensagens entre si, e chamou a rede de ZuckNet. Ele tinha, então, 12 anos.

Mark Zuckerberg encontrou comprou e alugou todos os lugares em que morou, inclusive sua casa atual, pelo Craigslist, famoso site de anúncios norte-americano. Ele comentou, também, que em 2004 costumava ir com os amigos à pizzaria do bairro, o Pinocchio’s, e falar sobre tendências na tecnologia.

“A gente falava, ‘não é óbvio que todo mundo vai usar a internet? Não é, tipo, inevitável que haja uma enorme rede social de pessoas?’ Era algo que a gente esperava que acontecesse. O que é realmente surpreendente sobre a evolução do Facebook é que — eu achava isso antes, e continuo achando — se nós não tivéssemos feito o site, outra pessoa faria.”