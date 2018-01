Marketing investe cada vez mais em mídias sociais - Link - Estadão

O número praticamente triplicou nos últimos dois anos. Em 2007, apenas 20% das empresas haviam investido em mídias sociais.

Os sites mais usados pelos profissionais de marketing são:

Facebook – 75%

YouTube – 65%

Twitter – 63%

LindkedIn – 60%

“Com essa proliferação, marqueteiros precisam trabalhar mais duro”, disse Bob Liodice, presidente da ANA. Para ele, o grande número de opções faz que os profissionais precisem quebrar a cabeça para decidir qual será o melhor investimento em publicidade.

As mídias sociais tiveram o crescimento mais rápido no segmento de marketing. Se o quadro se mantiver, a expectativa é que a área movimente US$ 3,1 bilhões em 2014.