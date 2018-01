Mashup ambiental - Link - Estadão

Quarenta e sete dias depois da explosão da plataforma de petróleo da British Petroleum (BP) na costa dos EUA, o vazamento ainda não foi solucionado e a mancha de petróleo continua se espalhando pelo Golfo do México. Para quem não conhece a região, fica difícil ter a real dimensão do tamanho do desastre e da área atingida.

Para ajudar no entendimento da extensão do que já é considerado o maior desastre ambiental da história dos Estados Unidos, o programador Andy Lintner montou o mashup IfItWasMyHome.com. Combinando dados da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na silga em inglês) com o Google Maps, o site projeta a mancha de petróleo (com tamanho atualizado todos os dias) em qualquer ponto do planeta.

Na foto, a mancha está projetada na cidade de Santos, São Paulo, onde a Petrobrás mantém uma plataforma a 184 quilômetros do continente.

O Tumblr também resolveu se mobilizar. Pintou seu fundo de preto (no lugar do tradicional azul mar) e está permitindo que os usuários façam doações direto do painel de controle. Os responsáveis pela rede de ‘tumblelogs’ afirmam que a ação é uma tentativa de aumentar a conscientização e sensibilização sobre o desastre. Quem doar para grupos ambientalistas como Save Our Gulf, National Audubon Society ou Greater New Orleans Foundation terá a edição limitada do fundo preto liberada para seu perfil.

Foto: reprodução